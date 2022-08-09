烘爐地南山福德宮是當地信仰中心，香火興盛。（李奇叡攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今（9）日早上9點，在立委江永昌、議員參選人張志豪、張維倩、張嘉玲以及前議員林秀惠、張瑞山陪同下，到中和烘爐地南山福德宮參香，他針對在地交通建設拋出政見，並自曝戶口曾在中和10年，今天到此就像是回娘家。

林佳龍走上100多階的階梯來到正殿，不少支持者到場打氣，除了立委、議員，小英之友會中和分會、中和雲林同鄉會、中和林氏宗親會等團體也現身陪同參拜。

林佳龍說，戶口曾在中和10年，今天就像是回娘家一樣，除了感謝福德宮回饋社會，也說廟址能觀賞到大台北夜景，到晚上更是情侶欣賞夜景的地方，對觀光旅遊很有幫助。

林佳龍認為，競選是大家平起平坐向市民報告，爭取支持才是民主，呼籲新北市長侯友宜一起做公共政策的討論、辯論，不是侯友宜施捨，而是兩人一起來尊敬新北市民，來爭取市民老闆的「四年一聘」。

林佳龍致詞時聚焦交通建設，他說，擔任交通部長時，江永昌對於中和在地交通建設就多有質詢，包含停車場、交流道等議題，交通部也有來會勘，並給予相關經費，像是南勢角聯絡道，要打通往西往東的聯絡道路，已經完成可行性評估，現在需要新北市府做都市計畫和環評，以及周邊配套，若他擔任新北市長，一定會將其完成。

林佳龍也提到，新北市從五股、土城一直到汐止有4個交流道，而台灣10大塞車的交流道中，新北市就佔了4名，代表新北市4百萬人口需要開路，要有上下交流道讓地方更方便，而林口交流道就是幫新北、桃園找到路、找到錢。