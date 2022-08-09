中央流行疫情指揮中心昨公布，國內上周新增9例本土BA.5個案，包括一起北部的家庭群聚。經匡列個案接觸者、安排定序，今日再檢出1例BA.5個案，為北部20多歲男子的姊姊，研判為社區中的接觸活動中染疫。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨日到今日，國內共新增1例BA.5本土個案，為昨日公布的北部家庭群聚中的個案接觸者，為20多歲男子、60多歲女子的同住家人，是男子的姊姊。

羅一鈞表示，男子的姊姊7月27日無症狀快篩陽確診，經過調查，發現她的確診日期比其他家人早，進行再次採檢後檢出陽性，定序為BA.5，感染來源不太清楚，應該是社區中的接觸活動感染。目前北部的BA.5，都還是散發式的傳播鏈。

對於感染科權威黃立民先前預估，9月初國內BA.5可能超越BA.2，單日確診數將上看5萬多例。發言人莊人祥表示，9月初不太可能一下子5萬例，有可能是高峰，高峰可能是月底或10月初，5萬多可能是高推估，另有專家推估最高則是3萬例。

莊人祥表示，前一波我們已經經歷單日9萬例本土個案，當時感染的是BA.2，加上多數的人剛感染，民眾也接種3劑、4劑疫苗，保護力還有一定程度，希望未來會走低推估。