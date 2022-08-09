珍珠奶茶廣受國人與外籍旅客喜愛，堪稱「台灣國民飲料」，台北市觀傳局表示，北北基好玩卡與百年製茶品牌「遊山茶訪」共同推出「百年台茶手搖珍奶體驗課程」，7月23日到8月31日試營運期間享有早鳥價優惠520元，讓體驗者變身專業的珍奶職人。

「百年台茶手搖珍奶體驗課程」將由專業講師帶民眾一窺百年台茶的世界，並提供國際標準審茶杯組，讓體驗者了解國際級茶賽評鑑與沖泡方式，體驗不同茶種口感，深入了解東方茶文化，也是國際交流首推的獨特體驗。

觀傳局表示，「北北基好玩卡 X 遊山茶訪永康店｜百年台茶手搖珍奶體驗課程」即日起限量販售，每場限定6組預約，7月23日到8月31日試營運期間還享早鳥價優惠520元，原價為650元。

觀傳局表示，除了讓國人在台北市永康商圈能動手DIY喝到獨一無二的銷魂珍奶，也同步串起商圈、景點等在地旅遊資源，帶動地方觀光及產業發展；為後續國際觀光旅遊做準備，希望藉享譽國際的珍奶外交，打造外籍旅客對台北城市印象的新亮點。

觀傳局說，8月20日到10月30日周末指定場次並現場體驗的民眾，只要在IG或Facebook上張貼當日體驗照片及感言並設公開，將可獲得「遊山茶訪-精選鐵罐茶禮盒」，內含六款台灣特色茶，此外，現場還布置50年代復古茶金場景，打造熱門打卡景點，更多資訊記得鎖定北北基好玩卡官網活動最新消息(https://bit.ly/3IOmOO4)。