社會住宅推動聯盟今天公布六都社會住宅成績單，台北市達成率78.6％最高，但但房價與租金負擔來說也是台灣最嚴重地區；高雄市達成率24.5％最低，與中央規畫目標差距很大。住盟提出中央地方都要蓋、盡快增加社宅存量、社宅不分黨派等五大政策訴求，並宣布將展開與六都市長候選人拜訪，為無殼蝸牛發聲。

住盟統計六都社會住宅成績單（含規劃設計中），台北市總量為2萬429戶，離內政部設定興建目標達成率為78.6％；台中市總量為7146戶，達成率為51％；桃園市總量為7195戶，達成率為48％；新北市總量為8837戶，達成率為26.8％；台南市總量為1758戶，達成率為25.1％；高雄市總量為2939戶，達成率為24.5％。

住盟指出，台北市長柯文哲任內興辦2萬429戶（含規劃設計中），距當年所提5萬戶政見甚遠，他也坦承跳票；但客觀上來說已是六都中蓋得最多，不該抹煞此一成績。但就房價與租金負擔來看，台北市為台灣最嚴重的地區，因此有意爭取市長寶座的候選人們，除應接手完成已規劃設計、施工中的社宅外，要如何繼續朝5萬戶目標邁進，是不容迴避的問題。

桃園市長鄭文燦任內興辦7195戶（含規劃設計中），同樣離當年選舉提出2萬戶目標有一大段距離。另方面，桃園是六都中移入人口增長與房價漲幅較大的城市，其中桃園區目前人口45萬、中壢區人口40萬，分居全台鄉鎮市區人口第一與第三，在居住壓力攀升情況下，社宅亟需持續興辦增量。

台中市在林佳龍、盧秀燕前後兩任市長八年內，興辦7146戶（含規劃設計中），六都裡屬中間水平，尚未達中央設定的1.5萬戶目標的一半，其間還發生推翻前任市長將規劃為社宅的土地出售爭議，這對需長期投資累積存量的社宅政策絕非好事。

住盟表示，六都社宅未來將面臨三大課題，首先是數量與進度仍需積極追趕，考驗各縣市政府興辦的決心；就營運面，社宅不僅是提供硬體攝半，還要讓民眾住得起、住得好；另一層面就是，今年正逢選舉年，將面臨首長變動造成政策改變，恐對推動社宅進度有所影響。