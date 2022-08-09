韓國法務部今天召開特赦審議會，討論光復節特赦名單，輿論預期三星電子副會長李在鎔獲赦可能性高，前總統李明博則因民意反應不佳，列入名單可能性不高。

8月15日韓國光復節將是韓國總統尹錫悅上任以來首次特赦，法務部原訂今天上午9時召開審查委員會會議，但因首爾暴雨延至11時舉行，委員會討論出的特赦建議名單將由法務部長提交給尹錫悅，預期最晚12日公布。

輿論關注可能納入特赦名單的對象包括三星電子副會長李在鎔、樂天集團會長辛東彬等財經界大老，以及前總統李明博等政界人士。

不過，據韓聯社報導，尹錫悅上午在審議開始前指示幕僚檢討多種方案，多名執政黨人士表示，政界人士赦免對象範圍可能大幅縮減，李明博及前慶尚南道知事金慶洙都可能被排除。

報導指出，保守派執政黨國民力量原本考慮大舉特赦政界人士，但近期施政支持率表現不佳，若特赦保守派李明博等政界人士，恐怕讓已跌破3成的支持率持續下探。

現年81歲的李明博因涉嫌貪污、收賄等罪嫌，在2020年10月遭判處有期徒刑17年，入獄期間曾多次因糖尿病等痼疾外出就醫，6月底以健康狀況為由獲准暫緩服刑3個月。

當時尹錫悅曾對媒體表示，「把人關上二十幾年不會不太合適嗎」，引發外界猜測李明博可能獲赦。但根據多家民調機構就特赦名單進行民意調查，近6成民眾反對特赦李明博。

另一方面，李在鎔、辛東彬等財經界重要人士目前看來相當有可能列入這次特赦名單。

因行賄等罪嫌遭判2年半徒刑的李在鎔7月底已刑滿，但5年內仍受就業限制，韓國經濟及宗教團體持續要求政府考量韓國經濟發展與國際競爭力等因素，特赦李在鎔等在韓國大型企業中具指導性地位的財經界人士，國務總理韓悳洙日前也表示會提出建議。

一般民眾對特赦李在鎔的支持度也較高，約63%民調受訪者對此表示支持。（編輯：韋樞）1110809