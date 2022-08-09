台灣正值農曆七月期間，這段時間大部分人會避免買房、買車，不過也有不怕禁忌的民眾在此時交屋，沒想到近日卻有網友上網求助，進入剛交屋的房子後竟然出現頭暈想吐的狀況，而且去了4次都沒有改善，不知道該如何是好，意外釣出內行人分析，科學角度推論，可能是裝潢產生的化學氣味，保持空氣流通再觀察，如果是擔心有不好的東西，可以尋求風水師或專業人士的協助。

該名網友在「買房知識家 買房賣房攏滴＋」臉書社團發文表示，日前在農曆7交屋，僅簡單整修尚未入住，詭異的是，連續4次進到房子裡都感到頭暈想吐，讓他相當傻眼，原Po也透露，房子尚未開始進行油漆工作，推論比較不是受甲醛的影響，因此不知該怎麼處理。

文章引起網友們熱烈討論，有網友提到，會引起身體不適反應的化學物質並非只有在油漆時才會存在，「甲醛不只油漆喔，板材的黏著劑、強力膠都會有」、「還在整修的情況，多少不通風含粉塵，一定會頭暈」、「可能是裝修所造成的氣味，建議你開窗通風」、「那等八月你再進去看看，也許只是剛好身體不適，心理作用。」

此外，有內行人建議，「如果相信民間習俗，可以準備些供品拜地基主，自己也心安」、「請風水師來看一下，如果有狀況他們應該可以感應的到」、「如果您認為是靈界的干擾，還沒入宅問題應該不大，去附近找一間土地公廟拜拜，先跟土地公稟明您的生辰和目前整修的房子在哪，再燒化金銀紙請土地公做主保佑家宅平安，若還是不舒服，可能要請專業的，幫您確定了。」