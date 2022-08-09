嘉義縣消防局首度與林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處合辦夏令營活動。（呂妍庭攝）

林鐵及文資處派出專車讓孩子體驗搭森鐵的樂趣，也藉機介紹珍貴文化資產。（呂妍庭攝）

林鐵及文資處派出專車讓孩子體驗搭森鐵的樂趣，也藉機介紹珍貴文化資產。（呂妍庭攝）

嘉義縣消防局首度與林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處合辦夏令營活動，林鐵及文資處不但派出專車讓孩子體驗搭森鐵的樂趣，也藉機介紹珍貴文化資產，讓孩童學習消防救災知識和技能外，也進一步認識台灣重要文化景觀。

繼上周在新港鄉舉辦消防營獲好評後，今在竹崎鄉登場的消防夏令營開放國小四至六年級學童共80個名額，因主打可免費搭乘小火車、登山健行，一開放報名就快速秒殺。

今活動安排林鐵及文資處人員的繪本故事互動演說開場，以活潑生動方式介紹阿里山林業鐵路，搭配竹崎高中學生帶領團康活動，再由消防員解說消防安全常識、搭乘消防雲梯車、體驗射水等戶外實際操作，讓參與的學童能於玩樂中學習預防火災、火場求生的知識。

包括嘉義縣長翁章梁、竹崎鄉長曾亮哲、議長張明達、消防局長呂清海、義消總隊總幹事呂文正等人也前往與孩子同樂，翁章梁還告訴學童，嘉縣消防車1年約出動1萬2000次，勤務量相當大，值勤之餘還要訓練身體變超人，呼籲孩子應好好尊重消防工作者，並指日前葫蘆谷有17人受困溪流，消防局人員火速趕往全數救出受困民眾，形容消防人員如同活菩薩救人一命，要給他們最大的掌聲。

林鐵及文資處長黃妙修說，消防員除火災、水災，山難、水域甚至阿里山鐵路發生事故，都由他們英勇現身，這次夏令營將消防、山林、生態、文化資產結合很有創意，林鐵及文資處一定要共襄盛舉。

消防局長呂清海表示，消防局一直很重視且致力消防宣導工作向下扎根，尤其夏令營活動深受學童歡迎，為豐富活動內容，消防局都以跨界合作方式舉辦，讓參與學童在接受消防教育同時，也能感受在地文化薰陶，體驗嘉義特有景點之美，讓消防夏令營更具意涵。