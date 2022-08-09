台中市北屯區首座社會住宅「北屯好宅」共220戶，扣除20戶共居及1回饋戶不參與抽籤，其他199戶今天抽籤結果出爐，根據統計，申請件數多達3835件，審查合格的3020件申請案，依各房型抽出總數199戶正取名單，中籤率約6.59％，市府表示，後續住宅處將依抽籤結果通知中籤民眾看選屋，9月下旬前可入新厝。

今天在台中市副市長黃國榮、律師等人見證下，線上直播電腦抽籤作業，抽籤結果公布於台中市住宅發展工程處網站、官方臉書粉絲專頁「臺中共好社宅-共同好好生活在一起」及台中市共好社宅17租網站，並同步提供抽籤結果查詢網址開放查詢。

黃國榮表示，今日透過線上直播公開抽籤作業，主要目的即是讓市民了解所有程序皆為公開透明、公正公平，「北屯好宅」為市長盧秀燕上任後於北屯所興建的第一處社宅，地點緊鄰北屯路及太原路，生活機能跟交通路網都十分便利。

北屯好宅1樓為開放式設計，有自然舒適的散步廊道，店鋪空間除了有誠品書店進駐，還有托嬰中心、日照中心、社會服務站等社福設施，宅內也留設多元的社區共享空間，如茶屋、書梯、交誼廳等。

市府指出，推動台中好宅實際執行（興建中＋已完工）已達5971戶；加計已編列預算、規劃中基地，總計興辦戶數已推升至7146戶。