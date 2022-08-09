國內疫情逐日緩波下降，PCR採檢需求降低，衛福部國健署近日發函各地方衛生局，要求8月10日執行社區篩檢站退場機制。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，未來除非醫生認為需要，以及機場唾液採檢維持公費外，其餘不屬於醫療常規的採檢，民眾需自費，國內自費PCR平均價格約3500元。

國健署長吳昭軍表示，社區篩檢站已設置一年多，疫情大流行時，民眾一窩蜂衝向醫院要求採檢PCR，為了舒緩醫院人力，才在社區廣設，每日每站的篩檢量能，約400~600多件，但政府於今年5月26日起改採「快篩陽性即確診」政策後，已經不需要PCR採檢，量能近日掉到一天只有個位數，甚至掛零，顯示已經沒有需求。

因此，指揮中心發言人莊人祥今天表示，全國社區篩檢站共114站，國健署已經和各縣市溝通一個月，考量社區篩檢站耗費大量醫療人力，但民眾已經少有PCR需求，因此決定全數退場，未來若還是有需求還是可以提出申請，會保有彈性，由國健署溝通並重啟。

未來民眾若要採檢PCR是否都只能自費，會不會降價？醫療應變組副組長羅一鈞說明，公費PCR接下來將只用於入境機場唾液採檢、防疫的調查檢驗費用外，其餘回歸醫療專業評估，若民眾有症狀，或是住院中醫生評估有需要就由公費檢驗。民眾若自行要篩檢沒有症狀、出國、工作等要求而要採檢，不屬於醫療常規，就不會由公費給付。

自費PCR費用部分，是否降價，羅一鈞表示，回歸一般常規，也不是急件的話，目前價格3000元~4000元，平均3500元。池化PCR則定價為1500元。

莊人祥也強調，指揮中心是否降級跟社區篩檢站退場無關，因為需求已經不在，耗掉太多醫療人員設置人力，醫院要派人支援，很多縣市也都有反應無設置需求，國健署經過一個月和各縣市討論，決定8月10日全數退場。