雪管處自今年5月20日起試辦開放自行車進入大鹿林道東線，（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪管處將自9月5日起整修大鹿林道東線部分危險路段，將局部管制自行車進入時間。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪管處將自9月5日起整修大鹿林道東線部分危險路段，將局部管制自行車進入時間。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪管處將自9月5日起整修大鹿林道東線部分危險路段，將局部管制自行車進入時間。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

位在苗栗縣泰安鄉境內的大鹿林道東線，是通往大霸尖山登山口的重要登山通道，雪霸國家公園管理處今年5月開放自行車進入林道，但發現歷來降雨造成林道多處坍塌崩壞，決定逐年編列預算整修危險路段，並自9月開始動工，將暫時管制自行車進入，請遊客注意管制內容。

大鹿林道林線位在苗栗縣泰安鄉，位於大安溪集水區範圍，屬大安溪事業區，為大鹿林道本線自觀霧分出的2條主要支線之一，連接觀霧至大安溪事業區52林班間，目前林道可通行馬達拉溪旁大霸尖山登山口，總長度為19公里。

大鹿林道東線沿線風景非常壯麗，全線位在雪霸國家公園範圍內，雪管處為了提供民眾更多元探訪國家公園管道，經內政部同意後，於今年5月20日起開放人力自行車進入東線，試辦1年後再行檢討。

雪管處指出，大鹿林道東線在開放自行車進入的同時，雪管處為提升山友及騎友的安全，逐一探勘全線地質敏感路段及改善工程，發現全線多處屬地質敏感區域及中高風險崩塌路段。考量山林開放後林道安全，及必要物資運補與緊急救難等需求，將對大鹿林道東線目前較危險路段進行整治。

雪管處指出，今年度工程主要包含下邊坡路基沖刷改善、路面縱坡度及積水改善，以增加路基的穩固及林道路面使用的安全性。工程將分3階段施工，第1階段自9月5日至14日，施工期間正常通行；第2階段自9月15日至10月5日，暫停自行車進入，步行民眾仍可正常通行；第3階段自10月1日至5日，於大鹿林道東線0.1K及0.3K停車場處施工，期間全線不開放車輛進入，步行民眾仍可正常通行，施工期間造成不便請見諒。