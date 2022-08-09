8月2日強降雨造成台南市北區長榮路五段、公園路口大淹水。（陳怡珍服務處提供／洪榮志台南傳真）

台南市8月2日一場強降雨，導致中西區沙卡里巴商圈及北區等部分地區嚴重積水，商家及民眾都苦不堪言。市議員陳怡珍9日在市議會定期大會工務局業務報告時，要求市府局盡快檢討研擬改善方案，從根本徹底解決居民的淹水惡夢。工務局長蘇金安答詢說，淹水地區有入水口遭民宅影響、側溝排水等多項問題，將與水利局共同規畫改善方案。

陳怡珍指出，北區長榮路五段、公園路口之前爭取的排水工程，已經完成分流規畫，將部分流水自公園路引導到西門路排出，經多次流標後，好不容易在今年4、5月完工，卻不敵此次0802強降雨的衝擊，未能通過壓力測試，仍舊大淹水，造成西門路四段330巷水淹到屋內，居民疲於奔命。

蘇金安認為，因該地區的地勢最低，才會容易積水。經同仁現場勘查了解，發現該處的舊水道雖然容量足夠，卻因為入水口遭民宅影響，導致注水量較小，已請水利局共同規畫改善方案。

陳怡珍還表示，中西區臨安路、民權路口也在這場急降雨中，發生5年來不曾有過的嚴重淹水情形，幾乎淹到將近1個輪胎的高度，不少民眾牽著機車在大水中漫走，汽車經過也濺起很大的水花，讓人心驚膽跳。

對此，蘇金安強調，將再了解該處整體的側溝排水狀況，調查淹水原因。

另外，中西區中正路、海安路口的沙卡里巴商圈，多年來逢雨必淹，年初雖裝設10HP沉水式抽水機組，並新設集水井，但此次大雨仍然淹水，導致店家財物再度受損。陳怡珍要求工務局與水利局必須找出最有效的治水方式，不要再讓店家每逢雨季就人心惶惶。