北市聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰昨發文透露，染疫24小時內火化的衝突仍在持續發生，有家屬強烈希望醫師更改死亡診斷，以陪伴亡者最後一程。中央流行疫情指揮中心表示，要求醫師改診斷，屬於偽造文書。針對染疫死亡個案，中央的規定為儘速火化，後已請地方政府彈性調整作法，在火化前送別或辦法事。

蘇一峰昨發文指出，臨床上的衝突仍然繼續發生，有家屬強烈希望醫師能夠改診斷，希望死因不要寫新冠肺炎，好讓家屬陪伴亡者最後一程，甚至家屬會對醫療人員發脾氣，直言「衝突問題來，第一線就扛」。

針對遺體處置，指揮中心發言人莊人祥說，要醫師改診斷，屬於偽造文書，相信醫師不會這樣做。中央的規定一直是儘速火化，或報請地方主管機關核准深埋，後來中央也有請地方可以用一些方式兼顧亡者尊嚴和家屬需求，可以放置臨時冰存，或是火化前送別或法事，地方政府可以採取彈性作法。