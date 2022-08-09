台東縣東河鄉阿奚露艾文健站今揭牌。（蔡旻妤攝）

台東縣東河鄉阿奚露艾文健站今揭牌。（蔡旻妤攝）

台東有183個原民部落，全台最多，文化健康站設置也破百，台東縣長饒慶鈴9日至東河鄉阿奚露艾文健站主持揭牌啟用儀式，她說，全縣文健站已達102站，台東縣府今年也爭取規畫在蘭嶼增設2站，以及期待明年在非原民鄉鎮的綠島新設文健站。

阿奚露艾文教發展協會以迎賓舞為啟用儀式揭開序幕，並由部落耆老范妮雅為揭牌儀式禱告祈福，她代表族人感謝原民會、縣府及公所經多次尋覓土地、研商後成立文健站，讓泰源地區的長者有了照顧、聚會的地方。

「台東的文健站質量並重，長者可快樂健康地變老」饒慶鈴表示，除了站數最多，更具備優良的照顧服務品質，去年共有11站獲得績優文健站的榮耀，獲獎比例全國最高，不僅首創多元的延緩失能照護計畫，如體適能課程、復育原住民族食農保健文化，更是全國唯一設置專職廚工的縣市，透過服務團隊的專業能力，照顧文健站約3500名部落長者，讓長者開心、家屬安心。

台東3年多以來新設59個文健站，目前全縣有102站，已超過全台東183個原住民部落的一半，而文健站倍數成長，就是為了提供在地、因地制宜的照顧服務，以原住民照顧原住民、年輕的長者照顧較年長者。

原民處說明，東河鄉老年人口占全鄉人口24％，屬於超高齡社會，2018至2020年設置3站，皆在台11線周邊，而泰源地區有3村6部落、分布範圍較廣，縣府看到在地長者的需求，並多次與公所及部落研商、協調公有空間，今年終於獲中央核定增設阿奚露艾文健站，造福泰源地區長者。

縣府積極向原住民族委員會爭取增設文健站，繼今年2月獲核定新設置10站文健站，突破百站後，6月再新增核定增設東河鄉阿奚露艾文健站及金峰鄉歷坵文健站等2站。另原民會6月新增核定的歷坵文健站也即將啟用，在縣府及公所合作推動下，金峰鄉村里的文健站設站涵蓋率已達100％。