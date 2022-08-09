台北市議員徐巧芯今天PO出7月5日至28日止，曾在公開場合或節目力挺林智堅的民進黨籍政治人物。（摘自徐巧芯臉書）

民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」事件，當時民進黨全黨護航，但今台灣大學公布論文抄襲審定結果，認證林智堅抄襲，且情節嚴重，北市議員徐巧芯就羅列出曾經公開力挺林智堅的民進黨政治人物，並表示，民進黨這些上了「失智列車」的人要不要道歉？

徐巧芯整理表格，從政治人物到名嘴，曾經有在公開場合或是政論節目發言挺林智堅的人，光是民進黨籍就有30人，包含蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、台北市長參選人陳時中、曾陪林智堅一同召開記者會的立委鄭運鵬等人。

徐巧芯表示，之前曾有人說「我有信心林智堅沒有抄襲，若沒有抄襲徐巧芯要不要退選？」，現在證明林智堅抄襲，「請問林智堅要不要退選？民進黨這些上了『失智列車』的人要不要道歉？」

徐巧芯並表示自己身為論文抄襲的檢舉人，認為正義跟公理不是不來，只是晚點到，台大花了一個月來針對逐章、逐節、逐字進行審查，台大老師也提出一些疑點是大家沒有注意到的，林智堅應該要立刻道歉並退選，連帶蔡英文總統、陳時中也應該公開道歉，另外中華大學的論文也在審定中，希望能盡快公布結果。