國民黨桃園市長參選人張善政日前遭挖出昔參加論壇言論，引來綠營質疑親中。張今提及行政院數位發展部月底將掛牌消息，回憶當年因談論「中國大陸網軍把台灣當作網路資訊攻擊試驗場」而遭《央視》批判的過往，進一步批對手「當我在第一線與境外駭客作戰，被央視教訓時，你們又在哪裡？」

張善政透過臉書表示，近日總統府、內政部、台大等機構官網，到台鐵、超商廣告看板，紛紛被境外駭客攻陷，資安即國安，現在面臨的不只是有形的軍演，網路上也正上演無形但真實無比的資訊戰。

張善政回憶，他2012年接任行政院科技政委後，也擔任行政院資訊長，負責整合推動台灣資通訊發展與政府資訊安全。2015年他曾提到，台灣平均每年發生300多件資安通報事件中，大部分攻擊來自大陸，此外還有無數次網路騷擾，還因說出「中國大陸網軍把台灣當作網路資訊攻擊試驗場」一席話，遭《央視》點名批判，但他只是基於專業說出真相。

張善政話鋒一轉說，近日可能因選情告急無步了，對手陣營民代和側翼紛紛發文，稱他是親中。張強調，為台灣資安，他曾拚盡全力用科技專業守護台灣，努力摸索應對之道，也因此深刻體會大陸謀他甚切的惡意企圖，質疑對手「這些抹紅我、抹黑我的人，當我在第一線與境外的駭客作戰，被央視教訓時，你們又在哪裡？」

此外，對於數位部籌備小組召集人唐鳳將出任數位發展部首任部長，張善政也鼓勵唐鳳，面對境外駭客的惡意挑戰，台灣資安一定要能更上一層樓，資安的棒子在妳手上，「看妳了，加油」。