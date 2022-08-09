高雄市長陳其邁力拚連任之路，近期當起YouTuber拍片大打空戰，在官方頻道推出全新單元《緊來看邁》，首集邀請蔡英文總統擔任來賓，作客在地親子網紅「林叨囝仔」家中。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁力拚連任之路，近期當起YouTuber拍片大打空戰，在官方頻道推出全新單元《緊來看邁》，首集邀請蔡英文總統擔任來賓，作客在地親子網紅「林叨囝仔」家中。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁力拚連任之路，近期當起YouTuber拍片大打空戰，在官方頻道推出全新單元《緊來看邁》，首集邀請蔡英文總統擔任來賓，作客在地親子網紅「林叨囝仔」家中，宣傳高雄育兒政策，展現暖男親切一面。

影片開頭，陳其邁與蔡英文親訪已有6寶的高雄親子網紅「林叨囝仔」家中，「林叨」分享他們是自學家庭，藉此培養孩子們獨立及探索自己興趣，自主安排課程。

林叨媽媽讓大哥諾亞、二哥以亞化身總統及市長的老師，蔡英文笑說「不要把我當掉」，過程輕鬆有趣。林叨二哥則以自信及流暢的手勢教導陳其邁使用縫紉機，最後順利完成縫紉初體驗，縫製六妹薇亞的圍兜，過程中蔡英文也和林叨媽媽大談育兒政策。

高市府結合中央資源推出育兒利多，今年8月已再加碼，未滿2歲兒童育兒津貼及托育補助每月再加碼補助1500元，在家照顧育兒津貼每月5000元，若送托準公托中心每月可領托育補助8500元。

陳其邁還特別送上高雄市今年推出的新生兒大禮包給「林叨囝仔」家中7個月大的妹妹薇亞，為鼓勵市民多生育，高市府還提供生育福利補助2擇一，可選擇生育津貼、或全國首創坐月子到宅服務。如選擇坐月子到宅服務，第1胎補助時數也加碼至120小時（價值3萬元），強調市府一定盡所能幫忙減低年輕家庭負擔，一起做父母的神隊友。

影片中，陳其邁還重溫當「新手奶爸」從餵小朋友吃飯到縫製圍兜，成功解鎖任務，最後致贈高捷站長「蜜柑」限定商品，讓六寶們愛不釋手，而陳其邁的愛貓「小米」也意外獲得「林叨囝仔」精心準備的小禮物，陳其邁也直呼「小米一定會喜歡」。