JKF性感辣模安希，擁有甜美臉蛋與F級傲人上圍，由於身高僅153公分高，是許多粉絲心中「童顏巨乳」的代表，因為常PO出讓人鼻血直流的清涼辣照，instagram多達123萬粉絲追蹤，近來她曬出傲人上圍「放在床上」的照片，立刻吸引大批網友按讚。

安希在instagram曬出趴在床上的照片，只見她露出招牌甜美微笑，一雙水汪汪大眼對著鏡頭頻頻放電，一對傲人車頭燈露出大半截直接放在床上，邪惡視角讓人看的鼻血直流，幾乎無法將視線移開，不過此刻一隻手直接大辣辣放在渾圓北半球上，讓她直呼：「好玩一直玩」，簡短一句話增添無限遐想空間，不過定睛一看原來是漫威「浩克毀滅者」公仔的手臂。

網友見狀紛紛留言：「好喔～我可以陪妳一起玩啊」、「放開希希讓我來」、「誰的手手有點壞壞的」、「你故意這樣拍的 」、「他的手手在幹嘛？壞蛋～怎麼可以不經過我的同意就摸了」、「不可以色色的 」、「好羨慕這隻手」、「這隻手給我剁掉」、「我也想要試試看」、「可以報名抽號碼牌嗎」。

安希之前曾上傳平日健身訓練的6秒短片，只見她穿著雪白細肩帶運動內衣，在腳底按摩板上跳跳繩，除了表情痛到快hold不住，引發眾人討論之外，魔鬼般的身材也成了最大亮點，才跳動1、2下就見豐滿上圍幾乎要從上衣彈出，讓人看的鼻血直流。