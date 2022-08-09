中元節將至，新北市衛生局針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等，抽驗96件中元應景食品，發現1件產地來自屏東的愛文芒果農藥超標3倍不合格；另因應夏季熱暑，針對飲冰品共抽驗52件產品，結果「可不可熟成紅茶」板橋忠孝店的「熟成紅茶」及「熟成冷露」衛生標準不合格，已挨罰3萬元。

衛生局副局長許朝程表示，中元節應景食品檢驗不合格為「愛文芒果」，經檢出殺菌劑「賓克隆：0.03 ppm（標準：0.01 ppm以下）」，研判業者搶採收，農藥才會超標，已命業者下架回收，由於供應商來自屏東，因此已移請屏東衛生局追查。

另夏季飲冰品專案檢驗不合格的2件飲品，均為「可不可熟成紅茶」板橋忠孝門市的自製的「熟成紅茶」及「熟成冷露」，檢出衛生標準「腸桿菌科」超標（標準為：10 CFU／mL），熟成紅茶驗出620 CFU／mL、熟成冷露320 CFU／mL，指標性病原菌超過標準62及32倍，研判飲冰品在製作過程人員衛生不佳或是食材保存不當、器具不潔，導致受到汙染或菌數增生。

衛生局予一周限期改善後再次抽驗，但複抽檢驗結果仍不符規定，衛生局因此依違反食品安全衛生管理法對該門市業者處3萬元罰鍰，衛生局表示，為維護消費者權益已將業者納入重點查核對象，並不定時追蹤查核。

衛生局簡任技正劉君豪呼籲，食品業者應善盡自主管理責任，選擇信譽優良的供應商，並索取進貨憑證或檢驗合格證明。另民眾選購飲冰品或祭拜供品時，除選購衛生可靠和信譽良好廠商製售食品外，妥善保存並儘早食用完畢，切勿購買來路不明、過於鮮豔慘白或有刺激味的產品，蔬菜水果食品烹調食用前先以清水浸泡並沖洗，可有效去除殘留的農藥，飲冰品則宜購買有商號的店家，以確保食用安全。