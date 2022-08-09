前海基會副董事長高孔廉今（9）日出席政大國關中心舉辦的「兩岸會談的重現與省思：九二共識三十週年」座談會，他呼籲大陸應回到「原汁原味」的九二共識，維持戰略性模糊，互相接受，才能解決僵局。

高孔廉表示，民進黨不承認九二共識，是因為其中有「一個中國」，但他們忘了自己主張的中華民國憲法本來就是一個中國，民進黨不知道九二共識的緣起就是我方不承認大陸所謂的「一個中國原則」。他解釋，陸方所謂的「一個中國」原則是指「三段論」，台灣是中國的一部分；台方的「一個中國」則是指台灣與大陸均屬一個中國的一部分。

高孔廉說，九二共識的作用是雙方擱置政治爭議，各說各話，各有台階可下，可以展開正式的協商會談，包括1993年新加坡的「辜汪會談」及1998年上海 的「辜汪會晤」。他說，九二共識的精髓是「一個中國，各自表述」，民進黨不接受前者，陸方又不同意後者，九二共識則可避開雙方敏感的政治意涵，可以說是善意的「戰略性模糊」。

然而，高孔廉指出，蔡政府上台後，不承認九二共識的存在，所以陸方對九二共識的內涵，也就緊縮為「體現一個中國原則的九二共識」。2019年1月，大陸國家主席習近平於「告台灣同胞書」發表40週年紀念儀式的講話，重新定義九二共識為「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的九二共識。這段講話是將我方表述原文截頭去尾，已經不是原汁原味的九二共識。

高孔廉說，蔡政府對於習五點的反應，是將九二共識與一國兩制掛勾，指稱「九二共識等於一國兩制」，其實習近平談話全文找不到這樣的說法，可是蔡政府將九二共識汙名化並製造「芒果乾」（亡國感）恐慌，這也成了2020年大選蔡再度勝選的主要原因。

高孔廉表示，當時國台辦並未立即出面反駁，直到1月16日國台辦發言人馬曉光才出面說明，並首次公布1992年雙方往來函件的內容，可惜這個澄清來的太晚，層次亦不夠，沒能引起太多注意及媒體報導。事實上，九二共識不等於一國兩制，九二共識是「統一前」兩岸往來的基礎，而一國兩制是陸方提議「統一後」的安排，我方認為台灣又不是香港，無法接受。

對於九二共識是否有替代表述？高孔廉引述新加坡總理李顯龍2021年8月的說法：「九二共識是兩岸維持關係與展開合作的可行方法，制定替代表述非常困難」，美國在台協會前處長包道格2021 年9月也說，若不接受九二共識，「須提出能處理與大陸關係的務實方法」。

高孔廉認為，現在的情況是民進黨不承認九二共識，中共又緊縮九二共識的涵義，形成「火車對撞」情勢，只有回到原汁原味的九二共識，把當年文件重讀一次，互相接受，才能解決僵局。

高孔廉重申，陸方應回到原汁原味的九二共識，維持「戰略性的模糊」，擱置暫時無解的政治爭議，並適度開放台灣參與一些非政治性的國際活動空間，以免爭議性的動作反而為特定黨派助選，否則不分青紅皂白，一味打壓，只會造成台灣人民的反感。

高孔廉說，事實上一中各表早在1949年10月中共建政時即已形成，也許陸方會說這不就變成「兩個中國」，但這是解讀心態的問題，且這也絕對比「一中一台」、「台獨」要好得多，德國分東德、西德仍不妨礙他們的統一。