台灣詐騙集團在網路上到處招兵買馬，以高薪利誘年輕人上當。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

國人遭詐騙集團誘騙至海外「高就」，囚禁凌虐、轉賣事件層出不窮，高雄地檢署日前破獲詐騙集團以「半年賺100萬、人到位、錢到位」為誘因吸引台人上當，初估50人受害，高雄地檢署偵訊主嫌30歲的陳姓男子及22歲的蕭姓男子後，依《人口販運防制法》聲押獲准。

高雄地檢署日前接獲法務部調查局高雄市調查處情資，表示有台灣詐欺集團與杜拜大陸籍詐騙集團合作，以「免費提供食宿、機票、PCR檢測等費用，報到先給台幣20萬元、月薪3萬餘元，加獎金半年收入逾100萬元，或月薪人民幣1萬元」等條件，誘騙國人赴杜拜工作。

詐騙集團還在網路上四處招兵買馬，強調「不是詐騙！不打電話」，工作內容就是「教育客戶、培養客戶知識、做做表格」如此簡單。

若台人真的前往杜拜，詐騙集團大陸籍幹部會前往接機，直接沒收台人的護照及行動電話，接著會安排台人到電信機房內從事詐騙工作。如果績效不佳或拒絕從事詐騙工作，就會以每人迪拉姆3萬元不等代價，轉賣給其他詐騙集團，繼續從事其他詐騙機房工作。有人試圖逃跑失敗，被逮回後上銬拘禁，慘遭毆打或電擊凌虐。

有被害人趁機逃跑，向他人借用手機才成功報警，之後再向外館申請臨時護照，幸運逃回台灣。

高雄地檢署組成專案小組偵辦，並由台灣高等檢察署「跨境賭博及人口販運專案會議」列管，經循請外交部等單位協助及深入蒐證後，發現該集團成員仍持續誘騙國人赴境外工作。4日7時許，動員辦案人員共百餘名，發動北、中、南大搜索，並傳喚、拘提陳男、蕭男被告等人及多名受害證人共計26人到案說明。

檢方查出，該集團前後詐騙50人上當，幾乎都是20多歲的年輕人，目前僅22人出面說明。陳男、蕭男坦承仲介成功可取得報酬，但大陸詐騙集團不喜歡年紀超過30歲的台人，20幾歲的年輕人最受歡迎，可能是 該世代擅長使用手機、電腦，容易協助詐騙工作。

檢方偵訊後，認定陳男、蕭男涉犯人口販運防制法第2條、第32條、刑法第296條之1、第297條、第339條之4之犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串共犯、證人或逃亡之虞，訊後向法院聲請羈押禁見，經高雄地院裁准。

專案小組呼籲國人，透過網路求職時應小心謹慎，對於高薪且不合常理之海外徵才廣告，更要審慎評估，以免受騙上當，進而落入人口販運之陷阱或淪為從事詐騙工作。

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