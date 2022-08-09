疫情圖示

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中央9日公布新竹縣新增590例確診案例，分別為309名男性和281名女性，年齡分布在0至95歲，12歲以下134位、65歲以上38位，確診者集中在18至64歲青壯年佔6成6。目前新竹縣居家隔離767人，居家照護列管2236人，今年累計確診123222人。

新增確診者分為竹北市285例、東鎮鎮87例、湖口鄉84例、新豐鄉44例、新埔鎮19例、關西鎮25例、芎林鄉13例、橫山鄉1例、寶山鄉18例、北埔鄉6、峨眉鄉1例、尖石鄉7例、五峰鄉0例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，隨著確診案例數下降，為妥善運用醫療資源，10日起新竹縣一站式防疫門診退場，回歸各醫院服務，快篩陽性民眾仍可至各醫院門急診就醫、領藥和採檢。

為加強染疫康復者的身心關懷整合照護，衛生局協調台大生醫醫院竹北院區、台北榮民總醫院新竹分院和東元綜合醫院等3家醫院，整合各專科醫師和專業人員，提供跨科別整合服務，民眾僅需繳交1次掛號費和部分負擔，即可接受當次整合門診醫療服務。

衛生局規畫13日上午在竹北市中興里集會所開設社區接種站，由新仁醫院團隊服務，提供5至11歲兒童1、2劑BNT疫苗200名、滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗200名，9日下午5時開放線上預約。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033

新仁醫院預約網址：

http://www.sinren.com.tw/？page_id=5091