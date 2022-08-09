台大今天公布學術倫理委員會審定結果，認定前新竹市長、民眾黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文抄襲，並建請撤銷學位。民眾黨立委賴香伶下午也召開記者會呼籲林智堅要知所進退，沒有資格當市長；東華大學教授施正鋒也大酸林智堅就是「小英2.0」，兩者都是一丘之貉。

賴香伶首先肯定台大學倫會的審定結果、捍衛學術自主，不讓政治黑手跑入學術當中；她也批評林智堅，說會提供相關事證不讓選舉變成抹黑劇本，但時至今日，是誰再用政治語言處理這件事？林不到台大處裡，反而一再透過國安局長陳明通說他才是原創，讓人覺得余正煌要背鍋。

賴香伶再質疑，林智堅3點要召開記者會，是要力挽狂瀾嗎？有資料怎麼不在審定期間拿出來，這樣的誠信態度就是選舉的操作伎倆，讓大家覺得他才是台大事件的受害者。賴香伶說，他相信上至蔡英文總統、桃園市長鄭文燦到發言人鄭運鵬所捍衛的台灣價值絕對不是抄襲的行徑，也更不應該縱容提名人有抄襲行為，若繼續「全黨救一人」，就是置桃園市民權益於不顧。

賴香伶呼籲，林智堅沒有資格服務桃園市民，沒有資格擔任候選人；除此之外，也應該趁此機會以負責任的態度去處理新竹球場問題，而不是用硬凹的留在桃園，桃園市民無法接受。

東華大學教授施正鋒則酸，林智堅就是「小英2.0」根本是一丘之貉，論文一出現說是抹黑，應該看治理能力與政績，結果新竹球場事件隨之而出，發現他什麼都沒有。施正鋒也質疑陳明通，怎麼跟量販店一樣？一份資料隨便擬個對象就可寫完一份論文，「那麼簡單還要寫兩年喔？」那種東西差多一個禮拜就寫完。

他另酸，民進黨基本上就跟小英一起腐爛，連最起碼的良心都沒有，「就一起跟小英陪葬吧」。

而林智堅團隊稍早公布信件稱11或12日要去台大說明，賴香伶則回應，他們還以為事件在位他們打轉？怎麼不在審定程序時說明，反而倒過來是台大要配合林智堅的時間，這說法也令人大開眼界。