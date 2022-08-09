國泰金(2882)子公司國泰世華銀行統籌主辦向陽集團6年期新台幣88.8億元專案融資聯貸案，今天完成簽約，將協助向陽集團建置營運位於嘉義義竹地區、第一期總裝置容量130MW（百萬瓦）的漁電共生太陽能電廠，包含國泰世華在內，共有18銀行支持參與，總認購金額新台幣181億元，超額認購逾2倍，最終以88.8億元結案。

國泰世華銀行副總經理溫珍瀚表示，台灣近年電力需求大幅增加，如何取得大規模的再生能源，成為首要課題，漁電共生型態太陽能電廠，即能同時滿足大規模產電以及規模經濟的要求。如今，發展漁電共生的相關政策已臻完善，在主管機關以及業者努力下，促成此次多方合作聯貸案。

國泰世華多年前已發現大型能源基礎建設於亞太地區的重要性，2011年即成立團隊評估電廠融資，並於2015年建置專責部門來負責專案融資業務的推行。

截至去年底，國泰世華在國內外已核貸超過2500座太陽能發電站，總裝置容量達758MW，每年可減碳39.3萬公噸，減碳量相當於1,023座大安森林公園面積，也在全台累積建置4座太陽能分行。同時，在離岸風電方面，除了2016年承作全台首件離岸風電聯貸案「128MW海洋離岸風電」，亦持續參與640MW雲林離岸風電案、605 MW大彰化東南離岸風電案股權專案融資，積極投入對各種再生能源的融資項目。

向陽集團表示，該案預計將與嘉義義竹地區的養殖業者合作、鼓勵年青人回鄉、回饋地方等，將土地再利用。而向陽更已研發出台灣自有養殖SPF白蝦的技術，目前已獲日本住友集團參與經營，並打開白蝦產銷日本通路。