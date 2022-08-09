ACIP昨天召開專家會議，同意輝瑞/BNT幼兒疫苗用於6個月至未滿5歲幼兒接種，並建議幼兒應接種3劑基礎劑，其中第1、2劑間隔至少4周，第2劑與第3劑則應間隔滿8周，中央流行疫情指揮中心表示，由於國際間尚無幼兒混打疫苗的研究，建議以同一廠牌完成應接種劑次。

指揮中心發言人莊人祥表示，幼兒BNT疫苗的設計方式與莫德納不同，每劑3微克，應接種3劑基礎劑；莫德納幼兒疫苗則是每劑0.25ml，建議接種2劑基礎劑，兩劑接種間隔應介於4至8周。

指揮官王必勝日前證實，我國採購的幼兒BNT疫苗達190萬劑，不過到貨時間還未定。莊人祥今天指出，目前進貨時間仍然未確定，還在請廠商進行安排。

莊人祥指出，BNT幼兒疫苗保護效力分為兩部分，其中一部分是6個月至不滿2歲族群，在接種滿7天至第3劑前的保護效力約15％；2歲至未滿5歲幼童的保護力則約35％左右，因此強烈建議家長讓孩童打滿3劑疫苗，不過BNT的3劑疫苗間隔較長，還是呼籲家長可先讓孩童接種莫德納。

至於即將滿5歲的幼童，追加劑究竟該依據6個月至4歲的幼兒疫苗指引？還是5至12歲的兒童疫苗指引？莊人祥解釋，目前規定5至12歲兒童的2劑間隔為4至8周，第3劑則要等5個月，ACIP建議以幼童的接種時間點，為劑次計算基準，至於劑量則依當時的年紀。

舉例來說，若有一名4歲11個月的幼童要接種疫苗，接種間隔就得依據幼兒版本的指引，在接種第1劑後，於4周後接種第2劑，8周後接種第3劑，劑量則只有第1劑為3微克，後面2劑都要接種10微克。