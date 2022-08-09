炎夏中不少民眾都想要吃冰品降溫，冰鎮過的水果尤其消暑，但卻有人因錯誤吃西瓜而病逝，專家表示，大陸曾發生有人拿湯匙挖西瓜，未吃完又將湯匙併同西瓜放回冰箱，結果因食物保存不當，感染李斯特菌、引發敗血症而去世。專家提醒，食物保存方式相當重要，若未能單次吃用，一定要儘速放入冰箱中，且下次仍使用乾淨的刀叉取食，否則容易滋生細菌，嚴重可致命。

有「無毒教母」之稱的林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在YouTube頻道《健康2.0》與營養師宋明樺，探討食物中毒的話題。她表示，吃西瓜致命的案件不少，但是錯不在西瓜，而是保存與食用方式不當所致。因西瓜體積大，有人無法購買整顆而請店家幫忙切半，即使店家已蓋上保險膜，但民眾購買西瓜若未立即回家，此西瓜在炎夏中已開始增生細菌。

譚敦慈表示，吃西瓜致命的案件不少，但是錯不在西瓜，而是保存與食用方式不當所致。（取自YouTube頻道《健康2.0》）

譚敦慈也提供避毒妙招，一回家就立即移除該西瓜上的保鮮膜，以避免保鮮膜上殘留的化學物質，接著，她就會用刀子輕輕切除西瓜表面薄薄的一層，之後，將西瓜去皮切塊放入保鮮盒中置於冰箱。她並提醒，近來天氣炎熱，水果等食物若保存不當，一旦有黏黏的、酸味出現，就不得食用。

她提醒，吃西瓜等水果時，務必要用乾淨的刀子或叉子，去取用該食物，切忌將刀叉或湯匙放入未吃完的水果等食物中，因易滋生細菌，讓腸胃道發炎，若出現上吐下瀉，也別急用止吐、止瀉藥，如此會讓病菌停留在身體內，更不利健康，若腹瀉嚴重不止，「必須趕緊就醫治療。」

她舉例，大陸有一獨居者因用湯匙挖食西瓜，吃了幾口後，再將湯匙與剩下的西瓜放入冰箱，此動作重複數次，因為西瓜離開冰箱、暴露於室溫下易孳生細菌，加上口腔內原本的細菌，導致此人感染李斯特細菌，引發敗血症而去世。