謝福弘分享自己的碩士論文都是親自撰寫。（謝福弘團隊提供／李京昇苗栗傳真）

台大召開學術倫理審定會，今上午公布結果，認定民進黨桃園市長參選人林智堅抄襲。對此，國民黨苗栗縣長參選人謝福弘9日也發表看法，他說，候選人的專業、誠信與操守是最重要的，政治人物抄襲論文絕對不可取。

謝福弘表示，政治人物抄襲論文是在欺騙選民，他也非常肯定台大有勇氣抵抗政治力的壓力，真的徹查到底給全民一個交代。

也因謝福弘有中華大學土木與工程資訊碩士學位，他也簡介自己的碩士論文，他表示，他的碩士論文是在水利處任職期間依照工作需求去寫的研究題材，題目是針對水利資源加值化的研究，簡單講就是，研究水利會能不能透過成立「水公司」，對水資源更有效管控，解決未來竹南科學園區的供水壓力，支持高科技產業的發展，讓苗栗更繁榮。

謝福弘表示，他的碩士論文是自己寫的，也都有上傳碩博士論文網公開，不能抄襲、不能造假，對藍綠都是一樣的要求，也是對選民的應有的誠信。