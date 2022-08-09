為壓抑通膨，印度央行宣布再升息2碼（1碼是0.25個百分點），將基準利率調升至5.4％，調升後的利率已恢復至疫情前的水準，也是今年來連續第三度升息，但印度股市近期走勢凌厲，已經收復今年來跌勢，進而帶動相關基金績效反彈轉正。

瀚亞印度基金投資顧問ICICIPRU認為，由於美元走強和能源價格上漲，導致印度輸入性通膨，雖然近期CPI年增率已從4月的7.8％下降至7.0％，但仍高於4％上下加減2％的容忍區間上限。其中食品通膨雖然有所放緩，液化石油氣和煤油價格上漲，導致燃料通膨在6月回升至兩位數。

但觀察印度近期經濟情勢，ICICIPRU指出，印度國內經濟活動仍保持彈性，工業和服務業等相關高頻活動指標也延續穩定，不僅城市需求增強，農村需求也逐步追趕中。

瀚亞印度基金經理人林庭樟認為，從資金面來看，近期油價和美元出現回跌，讓新興市場國家得以喘息，外資也從連續八個月賣超轉為買超，加上境內資金參與力度擴大，維持淨流入股市，資金潮推動印股向上，隨印度國內經濟復甦持續好轉，看好金融、循環性產業及電信產業等內需相關族群布局。