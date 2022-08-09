當前大陸企業仍在密集公佈第二季財報數據，近期政治地緣風險升溫，台海情勢緊張干擾，市場風險情緒明顯轉差，市場波動仍在，但財報公布即將落幕，大陸政策持續作多，待利空消息鈍化，時序進入8月中下旬後，有利分批進場布局，打造勝率較高的A股投資策略，或以定期定額繼續低檔扣款，迎接下半年九金十銀的行情。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，A股先前經過第二季打底，6月領先歐美市場反彈一波，目前看到的三大不確定性因素，即疫情、俄烏戰爭、中美監管問題逐漸淡化，6月解封復工復產後，也讓市場逐漸恢復過去的正常機制，這些舉措皆有助A股接下來的行情表現。

根據Wind統計，過去11年A股下半年表現優於上半年，下半年上漲機率皆高於50％，尤其10月迎來大行情的機率達67％，第二季同樣反覆打底測試，陸股下半年隨財報公布完畢、疫情逐漸受控，且政策維穩，有望迎接九金十銀的傳統旺季行情。

大陸6月底復工復產加上傳染力更強的變異株又來襲，各地疫情升溫，儘管尚未達到峰值，但當局堅持動態清零，近期經濟數據有所回落。富蘭克林華美中國A股研究團隊指出，有過先前嚴格執行封城計畫及抗疫經驗，未來一、二個月內比較可能會出現零星城市半封城型態，但不會採取長時間且全面封城，造成經濟動能再度放緩。

沈宏達認為，大陸不只聚焦基礎建設，年初至今也陸續出台多項結構性貨幣政策，今年新增專項債已於6月底發完，預計8月底執行完畢。7月中央政治局會議強調貨幣政策保持充足流動性，加大對企業信貸支持，落實政策性銀行新增貸款和基礎建設投資基金，財政與貨幣政策等齊發獨步全球，預料下半年陸股慢牛行情將再現。

富蘭克林華美A股研究團隊建議，布局陸股仍傾向具長期成長邏輯的產業龍頭，迴避參與短期題材炒作，看好大消費、新科技、工業及金融股。現階段不妨趁財報季即將落幕，選擇中長期績效表現穩健的A股基金，分批單筆進場加碼，或定期（不）定額投資A股基金，提早卡位、領先市場布局，掌握A股九金十銀行情的機會。