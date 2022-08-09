民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎批評宋國鼎是標準律師性格。（謝明俊攝）

苗栗縣長選情持續緊繃，泛綠小將宋國鼎持續見縫插針，發文揶揄謝福弘在頭份交流道街頭拜票，連拿香跟拜都不會，還指點謝福弘該怎麼拜，卻引來綠軍老大哥徐定禎搖頭不以為然，罕見地批評宋國鼎是標準的律師性格「只會批評鬥爭」缺少替人留情面的溫暖。

國民黨提名的苗要縣長參選人謝福弘，近期除了積極走訪各地基層，從黨務系統、社區關懷據點、原住民活動等等，還將拉票重心放在地方環保及街頭拜票等以往泛綠陣營擅長議題上，並特別安排謝福弘親自站在頭份交流道口，向上班年輕族群拜票，爭取個人在中港溪區域曝光度。

擅長見縫插針的無黨籍縣長參選人宋國鼎一見機不可失，立即在臉書上發文大酸謝福弘，還以揶揄口吻指點謝福弘如何能夠正確地在街頭上拜票。

宋國鼎的犀利言論，讓宣誓不打抺黑戰術的民進黨縣長參選人徐定禎深不為然，向來被視為修養極好的徐定禎忍不住批評宋國鼎真是「律師性格」，不懂得為人處世替人留一分情面，就是替自己留一分功德，依照宋國鼎這種律師性格，錙銖必較，如果有機會要調和鼎鼐，可能也是內鬨不已。

宋國鼎以一屆議員的資歷就想直攻縣長大位，更讓徐定禎深嘆宋國鼎真是把苗栗鄉親看扁了，徐定禎指出宋國鼎的弱點，就是與苗栗鄉親距離太遠，只憑著在網路上製造流量，卻從不實地關心地方事務和鄉親想法，只會打空軍戰術，卻不願意腳踏實地與鄉親交心，如何能真正掌握縣政實要？

日前甫剛落幕的造橋坤輿掩埋場事件，宋國鼎利用這場抗爭在網路大力製造流量，同樣在現場與抗爭群眾站在一起的徐定禎，則以親身關懷鄉親的方式，讓鄉親感受他對坤輿事件的用心，網路流量能轉換成多少選票？仍有待觀察，但徐定禎相信關心環保議題的鄉親仍會堅定支持他。