新竹棒球場斥資12億重建，上個月風風光光重新啟用，不過只進行兩場中職例行賽，就因為數度傳出球員受傷喊卡，原訂本月8月16日到18日在新竹棒球場進行的3場味全龍主場例行賽，將移到斗六球場進行，今天（9日）再宣布9月初2場龍隊主場例行賽，也要從新竹棒球場調整到天母球場進行。

中華職棒大聯盟賽務部今天表示，原定9月3日味全龍隊主場對統一7ELEVEn獅、9月4日主場對中信兄弟的2場例行賽，因新竹棒球場進行場地整理，比賽場地調整到天母球場進行。