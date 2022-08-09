海岸光廊S型水中廊道，是彌陀近期最夯的打卡聖地（圖IG：hannahbybyya提供）

茄萣濕地是許多候鳥來台度冬的重要棲息地，每年10月至隔年4月更是茄萣濕地最熱鬧時期。（柯宗緯翻攝）

茄萣二仁溪水岸動植物種類繁多，紅樹林間可觀察潮間帶生物彈塗魚。（柯宗緯翻攝）

梓官蚵仔寮觀光魚市每日定時有糶手漁貨拍賣，吸引人潮採買新鮮魚貨。（柯宗緯翻攝）

國旅正夯，高市觀光局推出「海線潮旅行」團體補助活動，鼓勵全國各地旅行社組團至茄萣、永安、彌陀、梓官等4區旅遊，只要符合條件，每團可獲補助車資4500元，盼吸引團客體驗高雄漁村風情，帶動地方觀光、經濟。

高市觀光局長周玲妏指出，梓官、彌陀、永安及茄萣4區漁鄉擁有獨特人文風情特色及豐富的漁村文化，為推廣海線旅遊，除與在地協會、商家合作推出深度小旅行及體驗活動外，也將邀請網紅名人帶路，告訴大家最潮的海線玩法。

周玲妏表示，今年更加碼推出「海線潮旅行」團體旅遊補助，旅行社帶團來海線4區，每團15人以上，造訪指定景點並在當地用餐，就能申請每團車資補助4500元，額度如用完即停止補助。

觀光局提到，梓官區蚵子寮漁港曾3度榮獲全國十大魅力漁港，蚵子寮觀光魚市新鮮程度不在話下，每日定時有糶手漁貨拍賣，可見活跳跳海鮮；而喜歡拍照打卡的民眾可到梓平社區彩繪牆，當地居民同心協力利用廢螺絲製作的藝術牆，成為當地「尚水」街景。

彌陀區現僅存1家草蓆見學工廠，遊客可親自嘗試編織天然涼蓆。彌陀海岸光廊有親子同樂的遊憩區及3D彩繪堤防與絕美的S型水中廊道，成為最夯的網美打卡聖地。而彌陀區漁會可體驗製作虱目魚丸現捏現煮漁夫料理，再到漯底山自然公園走踏泥火山惡地形，感受鬼斧神工魅力。

擁有「石斑魚的故鄉」美名的永安，石斑魚以LNG冷卻水養殖，肉質特別鮮甜Q彈、富涵膠原蛋白，擄獲饕客味蕾，在地產銷班蘇班長安心漁場可體驗餵石斑魚、抱石斑魚、大啖石斑魚涮涮鍋。另也不容錯過重要的野鳥棲息地「永安溼地」，有豐富的紅樹林與水鳥生態。

至於高雄最北的行程區茄萣區有烏魚故鄉的美稱，茄萣溼地公園是黑面琵鷺重要的棲地。而到興達港情人碼頭可朝聖五月天演唱會出現的「未來巨象」、品嘗海景餐廳美味料理。另也推薦漫步二仁溪紅樹林步道觀察潮間帶招潮蟹、彈塗魚，體驗紅樹林生態之多樣性，步道的終點串接白砂崙碼頭，可搭舢筏遊二仁溪，近距離觀察溼地生態。

觀光局指出，歡迎全國旅行社帶遊客來高雄體驗海線之美，欣賞體驗地方風情文化，更能將新鮮海味帶回家，相關團體補助申請及文件請至高雄市政府觀光局網站下載（https：／／khh.travel／zh-tw／event／news／4618）。