高雄市街頭近日出現一名媽媽騎機車載著3名年幼孩子「四貼」，向路人借錢，表示老公出車禍致家裡沒收入，沒錢買奶粉尿布及食物給小孩，網友看見PO文，受到不少善心人士樂捐金錢物資，未料3寶媽被爆出黑歷史，指這名媽媽到處騎車借錢，還曾看過爸爸帶兒子去釣魚，抓起兒子作勢往海裡丟的樣子，高雄市社會局已介入關切，將協助該家庭申請低收入戶及提供需要的救助。

有女網友在臉書社團「高雄大小事上」發文說，8月4日那天看到一位媽媽騎機車載著3個孩子到店門口詢問能否借錢，那位媽媽說因為老公出車禍，還住在榮總養傷，導致家中突然沒了收入，連孩子的尿布與奶粉錢都沒了，悲慘遭遇讓原PO的老公很同情，立刻提供數百元援助，並布施了水、飲料及餅乾、泡麵等。

女網友表示，因為看見小孩拿到餅乾狼吞虎嚥的樣子，感覺餓了很久，她看了很不忍心，詢問媽媽能否拍照讓她協助向外界求助，未料這名媽媽卻說她寧可挨家挨戶借錢，問她有否領育兒津貼，媽媽卻說，通通已拿去繳房租，否則就無棲身之所。

女網友說，這名媽媽8月5日又載著3名幼兒出現在高雄市三民區店家要錢，女子在機車踏墊上放了一個洗衣籃，其中有一個孩子坐在裡面，另一個孩子站在洗衣籃裡面，雙手緊握著機車後照鏡，該媽媽身上還掛著一個嬰兒，恐怖四貼畫面，讓人看了擔心。

女網友表示，該媽媽4日出現在仁武區、5日跑到三民區，為了借錢帶著3個孩子四處奔波，真的太危險了，真的很想幫助他們，網友看了非常不捨，希望能找到這位媽媽，幫助她度過難關，沒想到，有網友透露，這家人原本住在高雄旗津，因為對孩子施暴被送到警察局，甚至發現爸爸帶著孩子去釣魚，不知何故狂罵小孩，還把孩子抓起來作勢要往海裡丟，讓孩子嚇到狂哭，原PO表示，她已報警處理，希望社會局介入幫助孩子們。

高雄市政府社會局表示，全案社工已介入輔導，也掌握孩子受照顧情形，未來持續連結資源穩定生活。社會局家防中心主任李慧玲說，這3名幼兒的父母親因收入不穩定，經濟確實出現狀況，才會有媽媽載著小孩去借錢的行徑，該媽媽也會到社福中心領取生活物資，由於一家5口租屋在鳳山區，生活出現困難，社會局將協助一家人辦理低收入戶或中低收入戶貧困家庭證明，同時也會提供生活上物資等協助，幫助她們穩定生活。