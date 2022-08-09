日經指數周二收跌，結束了此前連四個交易日的上漲。權值股的財報表現不佳，給市場帶來壓力；另外投資人也在觀望美國關鍵通膨數據，不想有太多或太大投資動作。

周二日經225指數收跌249.28點或0.88%，為27999.96點，指數全日在2.8萬點上下波動。東證一部指數跌14.39點或0.74%，為1937.02點。

科技股跌2.33%，表現最差。唯一上漲的板塊為能源股，升1.44%。

日本製鐵和東京威力科創分別大跌9.17%和8.25%，分別報2861日圓和4.56萬日圓；兩家公司都在周一公布了季度財報。

軟銀集團大跌7.02%，報5295日圓；軟銀公布上季達創紀錄虧損，並宣布願景基金的投資部門要裁員。

日本電子遊戲巨頭索尼(Sony)跌2.47%，報1.14萬日圓；任天堂也跌0.71%，報5.73萬日圓。兩家公司似乎都受到輝達(Nvidia)獲利不佳的影響，顯示遊戲市場的疲軟。

資安軟體廠趨勢科技(Trend Micro)大漲13.5%，報8580日圓；新聞報導，維權投資人ValueAct資本夥伴將入股8.7%。