【全程影音】碩士學位遭台大撤銷！ 林智堅喊「無辜」：我是受害者

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷「論文門」爭議，同黨立委高嘉瑜擔憂恐造成北北基桃竹選情「1屍5命」，如今台大審查委員會認定林智堅論文抄襲且情節嚴重，建議撤銷碩士學位。對此，高嘉瑜9日受訪表示，政治人物、行政首長，能力比學歷更重要，誠信也是重要一環，希望黨中央運用智慧好好處理。

高嘉瑜下午陪同民進黨台北市長參選人陳時中前往內湖，見證內科後援會成立，會前接受媒體聯訪時提及，有關林智堅論文問題，她認為鄭運鵬應該最清楚，相信對方可以好好回應，同時黨中央也會有智慧可以處理這事情，無論如何，誠實面對就是最好的上策。

對於黨中央應具備什麼智慧處理，高嘉瑜笑說，「我智慧不足所以我也不知道，可能黨中央會有智慧如何處理，相信黨中央的處理方式。」

媒體追問，之前說的「1屍5命」是否真的可能發生，她則認為，若好好處理，這件事情可以化危機為轉機，相信黨中央應該會有這樣的智慧，鄭運鵬智慧也很高，相信他們會知道會怎麼處理。

她強調，1屍5命當然是最壞情況，大家都不希望有這樣的事情發生，不過相信妥善處理後，能誠實面對、好好運用智慧解決，讓大眾都能夠接受。她也說作為政治人物、行政首長，能力比學歷更重要，誠信當然也是重要的一環，各方面考量，希望運用黨中央智慧好好應對。