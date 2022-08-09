《人民日報》用戶端報導，中國外交部副部長馬朝旭9日接受大陸央視總台和中國國際電視台（CGTN）採訪，就裴洛西訪台答記者問表示，美方稱中方在台海展開的軍演行動就像俄羅斯入侵烏克蘭一樣，將招致國際社會譴責的這種說法用心險惡。台灣問題完全是中國內政，與烏克蘭問題完全是兩回事。美國慣於拱火挑事。

馬朝旭據強調，不完全統計，從二戰結束到2001年，世界上153個地區發生248次武裝衝突，其中美國發起201場。2001年以來，美國發動戰爭和軍事行動造成超過80萬人死亡，數千萬人流離失所。美國為維護自己的霸權發動了那麼多場非法戰爭，殺害了那麼多無辜平民，現在又公然跑到台海製造事端，「我們能允許嗎？」

馬朝旭表示，威脅台海和平穩定的是美國。台灣是中國領土的一部分，根本不存在什麼海峽中線。中國軍隊在台灣附近海域開展軍事演訓活動，旨在維護中國的神聖主權和領土完整。中方的措施公開適度，符合國內法、國際法和國際慣例，無可指摘。馬朝旭說，美國及其盟友經常到中國周邊海域耀武揚威，挑釁滋事。美方每年搞的軍演就達上百次。過度反應、升級局勢的帽子他們戴最合適。