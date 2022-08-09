台中市議員選戰第二選區出現新變數？獲民進黨提名投入第二選區「台灣正青」的林佳儀，因個人健康因素放棄參選。民進黨台中市黨部主委李天生今天指出，林佳儀已送出「退選聲明」給市黨部，10日將送中央執行委員會，是否會遞補其他人選？將由黨中央開會決定。

台中市第二選區（清水、沙鹿、梧棲）三區，現任5席市議員，分別為民進黨籍的王立任、楊典忠，國民黨籍的議長張清照、副議長顏莉敏及無黨籍陳廷秀，5人都要尋求連任；另無黨籍的前市議員尤碧鈴將捲土重來，每位悍將都實力雄厚，林佳儀的退選對綠營選情較為單純。

民進黨正國會「台灣正青」的林佳儀退選，引起海線支持者的錯愕與議論！李天生指出，林佳儀因身體健康因素考慮退選，據說林佳儀疑因心臟有問題，日前在跑行程趕場活動中，因太過勞累有幾次昏倒，就醫發現心臟有問題，因此決定退選。

李天生強調，林佳儀的「退選聲明」明天將送給中央執行委員會，後續由中央黨部正式宣布，沒有違紀的問題；二選區是否會再補提名1席女性候選人，將由中央黨部評估後決定。