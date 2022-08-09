P. LEAGUE+桃園領航猿季外補強動作頻頻，除了和張鎮衙、白曜誠、林子洧3名新秀簽約，今天官方宣佈簽下長人中鋒沃許本（Jason Washburn），總經理陳信安看好具備五年日本職籃資歷，熟悉歐洲、亞洲球風的沃許本加入後，有助傳承經驗，幫助隊上年輕球員成長。

以下為桃園領航猿官方宣佈全文：

桃園領航猿官方今(08/09)宣布，簽下長人中鋒沃許本(Jason Washburn)，身高213公分的他，2013年自烏克蘭籃球聯賽開啟職業生涯，也曾多次代表保加利亞參與國際賽事，且具備五年日本職籃資歷，熟悉歐洲、亞洲球風。總經理陳信安表示：「球隊陣中多為年輕球員，經驗豐富的沃許本，他的加入將有助於傳承經驗，幫助年輕球員成長。」

自2016年起，沃許本先後加盟日本一級職籃橫濱B海盜船、琉球黃金國王、新瀉天鵝王者，4個球季期間共繳出場均15.7分、7.7籃板、投球命中率54.81%，於去年效力日本二級職籃福島火絆隊，出賽50場，貢獻18.2分、8.9籃板、投球命中率56.94%。領航猿總教練卡米諾斯認為，沃許本是一位進攻技巧極佳的長人，擁有中距離跳投與低位單打的能力，也擅長利用對球掩護後的跟進，幫助球隊得分，加上優異的身體素質能展現強悍的對抗性，相信在防守端也能為球隊有所貢獻。

新賽季將與家人一同來台的沃許本，對台灣的生活表達高度期待，歡迎橙客們推薦景點、美食。此外，也迫不及待感受橙客的熱情，未來場邊如果遇見他的家人，歡迎向他們打聲招呼，沃許本更溫馨喊話：「橙客們也是球賽相當重要的一部分，我將盡我所能，以最好的表現回饋球迷。」