台中市議會交通地政委員會今天審查台中市交通局110年度決算，其中歲入部分110年度預算27億6740萬8000元，決算數37億983萬3247元，超收9.7億元主要來自交通罰鍰增加，引發議員批評，市議員劉士州指出，若這是警局猛開單的結果，是在跟市民搶錢。

劉士州表示，去年交通局歲入決算多了快10億元，竟是涉及交通罰鍰，讓人認為是「在跟市民搶錢」，且也接獲很多陳情，是半夜2、3點竟還有警察到騎樓去開單，民眾就是認為半夜不會阻礙通行才把車停在那，結果還是被開單，惹來許多民怨，建議警方以少開單多勸導方式進行。

交通局長葉昭甫則回覆，歲入部分超收金額不定，這次多了9億7明顯比之前多，是因警察開立罰鍰部分增加，依照議會的建議，會找警察單位針對近年包括執行強度等，檢討歲入的編列，後續會在編列上更加精準。交通地政委員會陳政顯則表示，警察局跟交通局之間要有聯繫平台，盡可能減少民怨，若需要相關自治條例或有修法解套空間，也要主動去處理。

交通事件裁決處指出，原歲入預算編列是75％編在警察局，109年開始統一編在交通局，109年度編列歲入15.8億元決算22.5億，超收6.7億元；110年度則超收9.7億元。