現場清潔人員勸阻，但年輕學生疑似不以為意。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

八爪章魚溜滑梯廣獲好評。（李京昇攝）

貓裏喵親子公園是全縣首座全齡化友善環境的親子公園。（李京昇攝）

苗栗縣苗栗市貓裏喵親子公園，是全縣首座全齡化友善環境的親子公園，其中八爪章魚溜滑梯廣獲好評，但近日當地居民發現，有年輕人在溜滑梯人工草皮玩滑板，嚴重破壞草坪，且屢勸不聽，痛批毫無公德心。

苗縣府2019年向營建署爭取補助2千7百多萬元，在苗縣議會後方打造貓裏喵親子公園，設置八爪章魚溜滑梯、貝殼造型溜滑梯、鞦韆、攀爬鋼架、蹺蹺板、轉椅、兒童戲沙區等設施，一旁還設置廁所、洗腳池，開放以來廣受親子家庭好評。

最近暑假到來，有民眾發現一群年輕學生，這２天帶著滑板在八爪章魚溜滑梯上的人工草皮玩耍，現場的清潔人員出於好意勸阻，但這群年輕人不以為意也屢勸不聽，有網友將經過分享在臉書社群，引起民眾討論，眾多網友都痛批沒有公德心。

苗栗縣政府水利處指出，苗栗縣公園管理自治條例第18條規定中，若有不依規定使用園內設施將處1200以上、6000元以下罰鍰。

水利處長楊明鐃說，目前尚未收到相關檢舉，不過公園裡有設置夜間照明設備、戶外監視系統，會派員了解，針對滑板事件若找到學生就讀學校，會請校方先行輔導，若人工草皮被嚴重毀壞，會要求原價賠償復原。