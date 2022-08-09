全國第一，屏東民生全綠電達標。(林和生攝)

屏東縣政府近年來積極發展綠電，9日正式宣布，全縣再生能源併網容量達成1GW目標，成為全國第一個達到民生全綠電縣市，同時在全球參加RE100再生能源城市與區域聯盟眾多城市裡，屏東亦為完成民生綠電城市中人口及土地面積規模最大的城市。

達成這嶄新里程碑，包括經濟部次長、台電公司董事長曾文生，經濟部能源局長游振偉、立委周春米等人都出席見證，由屏東縣長潘孟安帶領眾人騎上最具代表性的低碳交通運具P-bike公共自行車，踩踏發出綠電點亮，宣布屏東完成創舉。

潘孟安透露，1998年當時還是屏東縣議員的他，就針對恆春半島特有的落山風氣候提出風力發電計畫，可惜當時苦無法源依據；2009年任職立委及黨團幹事長時，即透過朝野協商把躺在立法院20年的再生能源法催生立法，正逢莫拉克風災，屏東受創嚴重，嘗試把無法耕作的劣地變為養水種電，相關法規執行細則也在奔走下，開啟國內綠電先河。

2016年屏縣更率先全國各縣市成立綠能辦公室，在兼顧地主權益、國土發展、永續綠能多重目標下，終於順利推動屏東達成民生全綠電。

潘孟安表示，屏東縣1GW再生能源設施包括太陽能、風力、沼氣等，他特地感謝經濟部能源局成立跨部會協調平台，加上台電公司協助「循線找地」的饋線盤點與綠能策略研擬，在6年時間裡終於達標。

屏縣環保局表示，縣府參考台電用電統計，屏東縣用電最高的是住宅部門，即家庭、民生用電，占了33％，第二高為工業用電28％，其次依序為服務業、農林漁牧等，而100％民生綠電的意思是，透過屏東縣1GW已併網再生能源設施產生發電量，可供應白天尖峰用電時刻的家庭用電需求。

屏縣環保局說，這段時間有賴縣府團隊及鄉鎮公所在不影響原有設施功能下，結合再生能源活化閒置空間或場域，推動包括「全國首座大武丁滯洪池浮動型光電及大響營堤防光電」、「掩埋場光電」、「公墓轉作光電運動公園」、「停車場光電屋頂」、「校園光電風雨球場」、「原鄉部落防災型微電網」、「嚴重地層下陷區太陽光電計畫」與「高樹太陽光電示範區」等案例。

更值得一提的是，在目前ICLEI「100％再生能源城市網路」已達成RE100的城市中，屏東縣擁有80萬人口、土地面積2776平方公里，是人口及土地面積規模最大的城市，難度高於澳洲坎培拉、韓國麟蹄郡、美國科羅拉多州亞斯本等城市。