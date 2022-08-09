花旗(台灣)銀行響應減碳趨勢與政策，同時延續綠能公益，今（9）日與陽光伏特家及台灣綠能公益發展協會，宣布全台首例公益碳權專案，展現企業聯手取得國內首例公益碳權的具體成果，此舉不僅體現淨零公正轉型，亦為碳權交易趨勢下的企業創新ESG（環境Environmental、社會Social與治理Governance）作法。

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻指出，花旗集團承諾2050 年前達到淨零碳排的目標，並依循聯合國永續發目標（Sustainable Development Goals SDGs）的方向，預計在2030年達成1兆美元的永續融資，花旗冀望透過金融核心實力，推動社會成長與經濟進步，落實企業永續。

花旗(台灣)銀行秉持著『實踐永續發展，串連夥伴關係』的企業理念回饋社會與環境，積極結合綠能與公益，發揮金融正向影響力。四年前，花旗協助社福團體建置太陽能光電系統，首創國內公益再生能源憑證，同時邀請企業客戶參與，加深夥伴關係。

去年底，延續綠能公益初衷，花旗（台灣）銀行與陽光伏特家、台灣綠能公益發展協會再開創綠能公益新模式，協助脊髓損傷潛能發展中心汰換高耗能燈具，藉由節能減碳，創造國內首例公益碳權，讓綠色經濟成為幫助社福團體的永續力量。花旗在此拋磚引玉，希望未來有更多企業加入綠能公益行列。

公益碳權模式所獲得的碳權額度，將由台灣綠能公益發展協會協助售予有減碳需求的企業，並將其所產生的收益持續回饋至公益用途，擴大減碳行動所帶來的社會影響力。

在此次陽光伏特家與花旗(台灣)銀行合作的公益碳權專案中，台灣綠能公益發展協會將幫助脊隨損傷潛能發展中心的碳權額度以1噸2000元台幣的價格，銷售給國內知名 B 型企業綠藤生機，此舉不僅協助綠藤的減碳目標、同時也創造社會價值效益。