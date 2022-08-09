目前時值炎熱夏季，無黨籍基隆市長參選人黃希賢今（9日）指出，許多民眾都會前往基隆海邊戲水消暑，但基隆市近3個月就已至少防發生4起溺水意外，每次意外都凸顯現行法規管理尚不足。黃提到，為保障戶外安全，台北市今年3月率全國之先首創「 戶外體驗活動契約範本 」，要求揭露活動資訊、專業證照人員及活動裝備、保險等各項準備。並且主張由於基隆為臨海城市，理應盡速跟進，「若上任更會立即實施！」

黃希賢指出，基隆市境內的外木山、和平島與潮境公園等地是戲水勝地，而七堵、暖暖、大武崙更有不少登山好去處，也因此溺水與山難的風險隨之提高。他直言，夏日遊客多，降低意外風險、保障戶外活動安全，是刻不容緩的！

而有鑑於發生「虎豹潭事件」，台北市副市長黃珊珊宣布制定「戶外體驗活動契約範本」，要求清楚公布活動主辦者及活動相關資訊，主辦者除「應依活動類別，配置專業證照人員，全程協助活動進行，並提供活動應備器材清單」外，更應投保責任保險 ，並且提醒民眾額外投保活動相關保險，以強化風險承擔能力。

黃希賢呼籲，台北市政府歷經5個月，邀集專家學者、活動業者、保險公會座談，「為全台其他縣市立下良好典範」，而基隆鄰近首都生活圈，又是「戶外遊憩活動重鎮」，更應盡速跟進；最後黃也肯定基隆市消防局 ，將無人機結合遙控救生圈打造救難新戰力，「各項裝備持續精進，以保障民眾生命安全！」