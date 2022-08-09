中國大陸解放軍在台灣周邊進行軍演引發緊張。

美國著名國際關係學者、哈佛大學甘迺迪政府學院創院教授艾利森（Graham Allison）近日撰文指出，美國與中國大陸恐難以避免為台灣而戰，戰爭甚至可能擴大到使用核武，屆時美中兩國將兩敗俱傷、傷亡慘重，他也指出目前美中之間存在3項殘酷事實。

著有《注定一戰：中美能否避免修昔底德陷阱》（Destined for War: Can America and China Escape Thucydides' Trap）一書的哈佛大學知名學者艾利森5日在美國《國家利益》（The National Interest）雜誌網站撰文指出，如果美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）「不合時宜」的台灣行，加上中國大陸的強烈軍事反應導致美中軍艦或戰機爆發衝突，即便只是一件事故也可能點燃大火。

As I argue in @TheNatlInterest: If the best the US and China can manage is statecraft as usual, which is what we’ve seen this past week, then we should expect history as usual. Tragically, history as usual would mean a catastrophic war https://t.co/1xeuFHEpRv — Graham Allison (@GrahamTAllison) August 5, 2022

■歷史告訴我們：美陸可能為台而戰

他說即便華府及北京都深知熱戰對雙方來說是一場災難，政府內部沒有任何人想要爆發戰爭，但歷史告訴我們，就算領袖不希望發生戰爭，他們最終多發現被迫做出決定性抉擇，一方面接受不可承受的損失，另一方面採取會增加戰爭風險的做法。

艾利森說如今美國與中國大陸正在經歷有史以來最大的競爭，在這場爭鬥中，為台灣而戰是否無可避免？他說歷史顯示，戰爭更有可能發生，尤其一國勢力快速崛起威脅到另一霸權的地位時，兩強對抗通常會爆發戰爭，過去500年來已看到16起這類「修昔底德式對抗」（Thucydidean rivalries），當中12起引爆戰爭，引發這些戰爭的直接因素包括事故、非受迫性錯誤、希望對手退縮而採取提升風險做法所導致的意外結果。

不過以台海例子來看，過去50年的歷史也顯示不一定必須爆發戰爭。他說1972年美國前總統尼克森（Richard Nixon）、前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）與中國大陸建交，當時美中之間在台灣議題上的看法絕對是無法調和的，不過這些政治家展示了無法調和不代表不能管控，他們開創了「戰略模糊」框架，讓兩岸人民50年來有更好的生活水準。

■美陸對峙的3大殘酷事實

艾利森分析現階段美中在台灣議題上對峙存在3項殘酷事實，第一，不只大陸國家主席習近平本人，整個北京領導層及全國都致力於阻止台灣成為獨立國家，如果他們被迫在接受台灣獨立、以及爆發會摧毀台灣、多數大陸地區的戰爭之中做選擇，北京高層將會選擇開戰。

第二，美國民主、共和兩黨如今都急著展現誰對中國更強硬，這符合美國政治的基本原則，潛在總統參選人、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）呼籲美國承認台灣獨立，這類言論有可能成為共和黨2024總統大選競選活動中的共同基調。此外，兩黨議員上周提出「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），該法案擬將台灣列為主要非北約盟友，並且承諾45億美元軍援。

另一方面，習近平正尋求連任第三任期，如今他對抗美國、對台強硬的壓力將比以往更大。

第三，艾利森認為過去1／4世紀以來，台灣海峽的軍事平衡已經轉變，導向對中國大陸有利，美國可能在台灣問題上輸掉戰爭。

■核戰將兩敗俱傷

他說如果美國要在台灣議題上打一場局部戰爭，美國總統可能將面臨輸掉戰爭或升級到一場美國佔上風戰爭的重大抉擇，戰爭擴大、升級甚至有可能動用核武，在這種情況下，美國毫無疑問能把中國從地圖上抹掉，北京也肯定會以能殲滅多數美國人的核子打擊報復。

艾利森指出，如今解放軍已經建立強大的核武庫，足以創造「相互保證毀滅」（Mutual Assured Destruction）情形，一旦核戰爆發，美中都不可能在不摧毀自己的情況下摧毀對方。

他說任何理性的領袖都不會選擇打核戰，如果美中領袖如往常般治國，或許我們能期待歷史如常，不過可悲的是，歷史也經常提醒我們可能爆發導致兩敗俱傷的毀滅性戰爭。