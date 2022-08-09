日前楊紫瓊在社交平台曬出自己60歲慶生派對的照片，雖然已經年過耳順，但依然保養得宜，她身穿細肩黑白大花裙，手挽著76歲的未婚夫尚陶德（Jean Todt），笑容滿面的她喜悅的接受親朋好友的祝福與陪伴，派對中還驚見吳彥祖夫婦也出席，引發網友持續熱議。

這次曝光的照片中，楊紫瓊容光煥發，披散著一頭捲曲的秀髮，打扮優雅、看起來女人味十足。作為當晚的壽星，楊紫瓊開心地與特別生日蛋糕合照，據傳這是《媽的多重宇宙》的製作組送的，只見她露出燦爛的笑容，與幾位朋友合照，吳彥祖也入鏡。露出燦爛的笑容。

楊紫瓊的生日趴上男神吳彥祖也出席慶生。(圖/微博)

事實上，這場派對的舉辦者是她的未婚夫名叫尚陶德，今年已經76歲。來頭不小的他，曾擔任某拉利常務董事，現在則是國際汽聯主席，富有又受人尊敬。兩人從2004年開始相戀，2015年楊紫瓊曾自曝將要結婚，但直到如今，他們仍然只是未婚夫妻。

據悉，前幾天楊紫瓊剛剛獲得了AFI榮譽博士學位，並且成為史上首次獲得該榮譽的亞洲人，楊紫瓊事業有成，但感情生活卻相當坎坷，前四段婚姻失敗的原因性格不合或是要求她息影回歸家庭，直到遇見讓·托德罕風趣幽默，他不僅支持楊紫瓊的事業，還給予她極大的自由。二人愛情長跑第十年的時候決定訂婚，一直到現在。