原相(3227)今(9)日舉辦法人說明會，儘管消費型電子市場緊縮，第二季淨利受惠匯兌以及股利收入，季度成長129.6%，每股盈餘為1.85元，展望第三季，原相坦言在市場狀況不佳下，「第三季會比較辛苦」!

原相第二季營收15.89億元、季增加14.1%、年減少37.6%；單季淨利為2.62億元、季增加129.6%、年減少48.9%，其中，包括匯兌受益7200萬元以及股利收入，單季每股盈餘為1.85元。單季毛利率55.4%，季成長1.7個百分點、表現優於預期，主要是受惠產品組合，年減少2.7個百分點；營業利益率為12.1%，季成長7.3個百分點、年減少13.9個百分點。

原相累計上半年營收28.92億元、年減少37.8%；上半年淨利為3.76億元、年減少59.6%，每股盈餘為2.75元。上半年平均毛利率為54.6%、年減少3.1個百分點，主要是因為去年同期高階產品拉貨比重較高，且今年成本升高；營業利益率為8.7%、年減少14.7個百分點。

產品組合上，原相第二季滑鼠產品營收占比成長到61%，遊戲機因為客戶缺料比重降到10%，其他產品也因消費性電子產品疲軟，也減少到29%。

展望第三季，發言人羅美煒表示，原本理應是下半年在旺季、但因為戰爭、通膨等衝擊景氣，消費市場緊縮，其實在6月就開始感受到市場需求下滑，供應鏈進行去化庫存調節，客戶端拉貨也變得保守，另外，遊戲機客戶也持續受到缺料影響，故整體看來第三季業績會比第二季下滑，且因為產品組合關係，毛利率也預計會在往下，他坦言，「第三季會比較辛苦」。