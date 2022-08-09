台南1名曾姓男子於2次淨過離居家門前時，對監視器大罵「白賊仔」、「會講白賊就是王八蛋」等，鄰居忍無可忍度告他公然侮辱，曾男還狡辯他沒有指名道姓，法官考量曾男目前罹患疾病需就醫治療，依公然侮辱罪判他拘役30日。

據判決書指出，台南1名64歲的曾姓男子於110年10月經過鄰居家門口時，對監視器大罵「白賊仔(臺語)」、「會講白賊就是王八蛋(臺語)」，又於111年1月對鏡頭說「白賊仔」等，多次辱罵鄰居，對方忍無可忍報警提告。

曾男於檢方偵訊時辯稱，他有說這2句話，但他沒有指名道姓，也沒有說是誰，沒有罵鄰居的意思，檢查官認為曾男在推卸責任，故不採信其說詞，依公侮辱罪將曾男起訴。

法官表示，曾男於大庭廣眾下以「白賊仔」、「會講白賊就是王八蛋」等語，足以減損鄰居的聲譽，觸犯刑法第309 條第1 項之公然侮辱罪，且曾男於不同時、地，對鄰居辱罵，犯意各別、行為不同，應予分論併罰。

法官審理後認定，曾男不尊重他人之人格尊嚴，使鄰居形象受損，又曾男否認犯行，態度不佳，但考量他因為目前罹疾病治療中，依公然侮辱罪處曾男共拘役30日，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日，可上訴。