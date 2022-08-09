嘉義市文化路夜市今天凌晨大火，火舌吞噬店家。（民眾提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市文化路夜市今天凌晨燒毀夾娃娃機店，業者臉書po文。（截圖自臉書／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠到文化路夜市勘災。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市知名文化路夜市9日凌晨大火，燒毀8家店，包括1家剛開幕夾娃娃機店、知名豆花老店，而近10年來文化路夜市接二連三發生火災，消防局表示，老舊木造及鐵皮屋容易延燒，電線老化劣化都易釀災，6年前東大門火災就是 冷氣電線路出狀況。

文化路夜市9日凌晨3許失火，嘉義市消防局獲報，出動22車61人搶救，現場是混凝土磚木造加蓋鐵皮屋，商店裡堆積易燃物品，火勢一發不可收拾，延燒至延平街巷道，凌晨4時41分許控制火勢，上午5時29分撲滅，消防局初步統計燃燒300平方公尺，燒毀8間店家（門牌號碼7戶）。

在延平街文化路口的老字號「阿娥豆花」也被波及，還有1家夾娃娃機店自曝剛開幕第4天就遭祝融之災，開幕前一天遇水災，自嘲「中秋還沒到就烤肉了」，也慶幸沒有人員出事。

有附近居民懷疑失火原因與夾娃娃機店有關，店家在臉書表示火災原因靜待檢警調查，市府消防局則表示，起火點及原因要進行火場鑑定調查釐清。

嘉義市長黃敏惠在火勢撲滅後第一時間前往勘災，並感謝消防人員救災的辛勞，指示消防局儘速鑑定火災發生原因，市府也會盡全力做災後協助。

包括這起大火，近10年來文化路夜市發生3起大火，2011年郭家雞肉飯、好味道小籠包店燒毀，險波及中正路上的林聰明砂鍋魚頭，2015年12月東大門韓風雜貨店也遭祝融。

市府消防局災害預防科長蕭明智說，東大門火災經查是冷氣電線路的問題，商店用電量大若電線路老化劣化，增加風險，民眾應經常檢修電器用品及電線路，有火花閃爍、異味、電線外皮老化劣化，就應汰換。