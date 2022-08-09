首批滯留海南旅客分類分批返程包機午後三班分飛西安成都上海。（央視新聞）

大陸央視新聞用戶端9日報導，首批滯留三亞旅客乘坐中午12時許已在海棠灣旅店核驗身分證、核酸陰性證明等相應訊息，乘坐大巴到機場搭乘下午3點左右包機，返回西安。據悉，下午3點左右開始，三亞鳳凰國際機場執行三班包機運送滯留旅客出島。分別前往西安，成都和上海。 著陸後，目的地政府負責對返程人員實施「點對點」閉環接回健康管理和健康監測。

央視新聞9日報導，海南省新冠肺炎疫情防控指揮部指出 ，為保障因新冠肺炎疫情滯留旅客有序返程，經海南省新冠肺炎疫情防控指揮部研究決定，現將滯留海南旅客離島返程有關事宜公告如下：

一、對符合條件的滯留旅客，自8月9日起分類分批安排返程：

無疫情的市縣（區），旅客所在旅行團隊或入住旅店近7天內沒有陽性感染者；或近3天內未出現發熱、乾咳、嗅覺喪失、肌肉酸痛等臨床症狀的散客，可憑48小時2次（每天1次）核酸陰性證明返程。

低風險區，旅客所在旅行團隊或入住酒店7天內沒有陽性感染者；或近3天內未出現發熱、乾咳、嗅覺喪失、肌肉酸痛等臨床症狀的散客，可憑72小時3次（每天1次）核酸陰性證明返程。

中高風險區，經過疫情防控降為低風險區後，執行低風險區規定。

在自願基礎上，優先安排具有醫療需要、老年人、兒童、孕婦等特殊人群及其陪護人員返程。

二、對離島返程旅客，滯留地市縣政府將統一安排將旅客從滯留地點閉環送至機場等地點，由民航等部門安排運力保障返程，並由目的地政府負責對返程人員實施「點對點」閉環接回。

三、離島返程前，機場、鐵路、港航管理部門將嚴格驗核返程旅客健康碼、核酸檢測結果、防疫行程卡。無法通過手機驗核行程卡的老人、小孩，經專家評估符合要求方可離島。

四、返程目的地政府將根據本地疫情防控規定，負責「點對點」接回、返程人員健康管理和健康監測。返程人員到達目的地後，須第一時間向當地報告，嚴格遵守屬地防控要求。請符合返程條件的滯留旅客返程前主動與目的地社區和單位對接，了解當地防控具體要求。

五、有下列情況之一的滯留旅客，暫不返程：陽性感染者；密切接觸者和密接的密接；滯留在中高風險區的旅客。對暫時滯留的旅客朋友們，海南省將全力保障生活物資充足供給，提供最友善、最暖心、周到細緻的服務。

六、海南省有關部門及市縣政府將按照分類施策、分批轉運、安全有序、嚴防外溢的原則，成立遊客返程服務專班，制定轉運具體實施方案，自8月9日從三亞開始，按計畫安排旅客有序離島。具體計畫安排及操作規程將及時向社會公布或通過服務專班駐酒店服務人員以適當方式通知旅客。各市縣旅文局將開通24小時熱線電話接受當地旅客諮詢。