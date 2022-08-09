效力過PLG台北富邦勇士、T1聯盟台啤英熊的230公分「馬爾他巨獸」德古拉（Samuel Deguara），今天（9日）正式加入T1台鋼獵鷹，是球隊新賽季陣容首位洋將。

身高230公分、現年31歲的德古拉，擁有馬爾他與義大利雙重國籍，14歲入選馬爾他國家隊、16歲展開職業籃球生涯，擁有豐富的國家隊及國際賽事資歷，也曾於義大利、西班牙、美國、加拿大、日本等國家籃球聯賽出賽過。

台鋼獵鷹之前以純本土陣容參加澎湖媽宮盃籃球賽並奪冠，當時總經理錢韋成預告球隊將有「高塔」加盟，今天就正式宣佈好消息，球團看好德古拉提升獵鷹隊禁區戰力，總教練劉孟竹表示，德古拉之前在兩隻台灣職籃球隊扮演球隊攻守屏障且表現不俗，期待他發揮所能，去挑戰聯盟籃板以及阻攻王。

德古拉2021年首次來台，效力PLG台北富邦勇士，出賽7場平均15.29分、10.43籃板，賽季中旬轉戰T1台啤英熊，出賽6場平均23分、15籃板，已迫不及待想前來台南與團隊見面，他說：「很興奮即將加入獵鷹，也期待在台南展開新生活，接下來賽季會跟著隊友朝目標邁進，並幫助團隊創造佳績。」