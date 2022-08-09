民進黨台北市長參選人陳時中日前拋出內湖交通解方，還說自己路都找好了，只有國民黨立委蔣萬安還沒找到路，但蔣萬安回擊說「大家只看到你從指揮中心跑路」，台北市副市長黃珊珊上午也協同交通局打臉方案不可行。對此，陳時中9日受訪時，先痛斥蔣批評沒針對主題，是轉移焦點，還說不知道黃到底在說哪個方案。

陳時中下午赴內湖參與內湖科技園區後援會成立盛會，談及內湖交通時，他表示，今天早上台北市副市長黃珊珊跟北市交通局長又回應說，過去有評估過不可行，但到底是哪一個，自己也弄不清楚。

不過，他認為自己是負責任把地點找出來，未來把方向找好，相信所有市政都一樣，未來想要主其事的人，都要為成功找方法，不要為失敗找理由。

對於蔣萬安稱他連買疫苗的路都找不到，只看到從指揮中心跑路。陳時中表示，一碼歸一碼，辯論時要針對主題，不要他在講道路對方在講疫苗，他在講疫苗對方就講快篩，這樣就沒有一個焦點，如果要批評就針對問題，不要轉移焦點。

此外，陳時中昨接受專訪稱黃珊珊脾氣大，不接電話還常發臉書罵人，黃珊珊則說自己脾氣很好，但碰到不對的事就會有怒氣。他表示，不接電話的說法是黃珊珊自己在臉書寫的，不過他認為選舉不需要「氣呼呼」，拿出辦法來比較要緊。

至於會不會擔心民進黨桃園市長參選人林智堅論文門案影響北市選情，他則說，這是有關學倫專業的事情，專業的事情就在體制內去解決。